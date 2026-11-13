SPI-Papier Kudelski-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Kudelski von vor einem Jahr rentiert?

Vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kudelski-Aktie bei 1.35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hat, hat nun 7’434.944 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1.36 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’074.35 CHF wert. Damit wäre die Investition um 0.74 Prozent gestiegen.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 77.13 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch