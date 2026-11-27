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|Lukratives Komax-Investment?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Komax-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurden Komax-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 248.50 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Komax-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.024 Komax-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 67.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272.03 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 72.80 Prozent.
Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 333.56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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