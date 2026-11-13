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|Komax-Investmentbeispiel
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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Komax-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden Komax-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 191.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52.138 Komax-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’795.62 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 12.11.2026 auf 72.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 62.04 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Komax bezifferte sich zuletzt auf 388.55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Komax am 13.11.2026
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