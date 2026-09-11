SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Komax-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Komax-Anteile bei 79.60 CHF. Bei einem Komax-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125.628 Komax-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’108.04 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 10.09.2026 auf 72.50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 8.92 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Komax zuletzt 383.51 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch