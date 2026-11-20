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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Komax-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 262.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.381 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Komax-Papiers auf 68.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26.10 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 73.90 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 349.77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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