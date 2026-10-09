SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Komax von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Komax-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Komax-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.490 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 118.78 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 08.10.2026 auf 79.70 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18.78 Prozent.

Komax war somit zuletzt am Markt 426.50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch