Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19.05 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 524.934 Klingelnberg-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 5’217.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.94 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 47.82 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich jüngst auf 89.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch