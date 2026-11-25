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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19.05 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 524.934 Klingelnberg-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 5’217.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9.94 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 47.82 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich jüngst auf 89.24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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