SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Klingelnberg-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Klingelnberg-Papier an diesem Tag bei 10.95 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investierten, hätten nun 913.242 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 10.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’406.39 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 5.94 Prozent verkleinert.

Klingelnberg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91.94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch