Klingelnberg Aktie 42046226 / CH0420462266
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Klingelnberg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Anteile betrug an diesem Tag 12.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.843 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 90.98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9.02 Prozent eingebüsst.
Klingelnberg wurde am Markt mit 104.40 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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