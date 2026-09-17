Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Kardex-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kardex-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Kardex-Aktie an diesem Tag 261.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.382 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 228.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 87.38 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.62 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Kardex einen Börsenwert von 1.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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