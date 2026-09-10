Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Kardex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.09.2023 wurden Kardex-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 203.50 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49.140 Kardex-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kardex-Papiers auf 244.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’014.74 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 12’014.74 CHF, was einer positiven Performance von 20.15 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Kardex einen Börsenwert von 1.93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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