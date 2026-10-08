SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Kardex-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kardex-Papier 189.60 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Kardex-Aktie investiert hat, hat nun 0.527 Anteile im Depot. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 07.10.2026 124.74 CHF wert, da der Schlussstand 236.50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24.74 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Kardex eine Marktkapitalisierung von 1.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch