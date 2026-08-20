SPI-Papier Kardex-Aktie: Hätte sich eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Kardex-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Kardex-Aktie bei 241.00 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.494 Kardex-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’979.25 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 19.08.2026 auf 240.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.21 Prozent verringert.

Insgesamt war Kardex zuletzt 1.89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch