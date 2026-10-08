SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr bedeutet

Die Jungfraubahn-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 229.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.357 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (227.00 CHF), wäre die Investition nun 989.11 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.09 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch