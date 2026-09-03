SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 03.09.2016 wurde das Jungfraubahn-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 100.50 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 99.502 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 255.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’373.13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 153.73 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Jungfraubahn eine Marktkapitalisierung von 1.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch