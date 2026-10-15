Jungfraubahn Aktie 1787578 / CH0017875789
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Jungfraubahn-Performance
|
15.10.2026 10:02:02
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Jungfraubahn-Anteile 150.40 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 66.489 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’126.33 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 14.10.2026 auf 227.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51.26 Prozent zugenommen.
Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Jungfraubahn AG (N)
|
15.10.26
|SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)