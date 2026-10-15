SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Jungfraubahn-Anteile 150.40 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 66.489 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’126.33 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 14.10.2026 auf 227.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51.26 Prozent zugenommen.

Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch