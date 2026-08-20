SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Jungfraubahn-Aktie letztlich bei 155.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.644 Jungfraubahn-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157.98 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 19.08.2026 auf 245.50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 57.98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1.44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch