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26.11.2026 10:02:03
SPI-Papier Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94.60 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Jungfraubahn-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105.708 Jungfraubahn-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 261.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’642.71 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176.43 Prozent angewachsen.
Alle Jungfraubahn-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Jungfraubahn am 26.11.2026
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