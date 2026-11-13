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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Julius Bär eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52.72 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.968 Julius Bär-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’361.91 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 12.11.2026 auf 71.80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36.19 Prozent.
Insgesamt war Julius Bär zuletzt 14.85 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Julius Bär am 13.11.2026
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