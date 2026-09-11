SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Julius Bär-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.02 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17.235 Julius Bär-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 74.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’289.56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.96 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 15.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch