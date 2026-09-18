Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Julius Bär-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, hätte er nun 169.205 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 73.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’436.55 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24.37 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Julius Bär betrug jüngst 14.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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