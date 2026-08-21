Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die Julius Bär-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Julius Bär-Aktie an diesem Tag bei 59.14 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.909 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 74.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’264.80 CHF wert. Damit wäre die Investition um 26.48 Prozent gestiegen.
Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15.31 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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