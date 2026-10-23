SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 65.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15.291 Julius Bär-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Julius Bär-Papiere wären am 22.10.2026 1’044.34 CHF wert, da der Schlussstand 68.30 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.43 Prozent angewachsen.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch