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Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968

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Lohnende Julius Bär-Anlage? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Julius Bär-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Julius Bär
72.36 CHF 0.67%
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Am 02.10.2016 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39.53 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25.297 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 71.22 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’801.67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 80.17 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Julius Bär eine Marktkapitalisierung von 15.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
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