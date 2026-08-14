Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Julius Bär-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56.98 CHF. Bei einem Julius Bär-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.755 Julius Bär-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.55 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 13.08.2026 auf 74.96 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31.55 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Julius Bär belief sich zuletzt auf 15.46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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