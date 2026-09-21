IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
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21.09.2026 10:02:30
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 200.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.500 IVF HARTMANN-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 124.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38.00 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 295.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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