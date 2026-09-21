Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’901 0.8%  SPI 19’701 1.0%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’558 1.0%  Euro 0.9448 0.1%  EStoxx50 6’315 1.3%  Gold 4’346 -0.8%  Bitcoin 69’780 4.5%  Dollar 0.8231 0.1%  Öl 101.8 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse
Bernstein Research: Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Nestlé-Aktie
Warner-Bros.-Aktie vorbörslich stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Suche...
ETF Sparplan

IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative IVF HARTMANN-Investition? 21.09.2026 10:02:30

SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

IVF HARTMANN
122.62 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 200.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.500 IVF HARTMANN-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 124.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38.00 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 295.16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu IVF HARTMANN AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten