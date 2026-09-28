IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 28.09.2025 wurden IVF HARTMANN-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 137.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die IVF HARTMANN-Aktie investiert, befänden sich nun 7.299 IVF HARTMANN-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (129.00 CHF), wäre die Investition nun 941.61 CHF wert. Damit wäre die Investition 5.84 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 307.26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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