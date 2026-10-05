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IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256

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Langfristige Performance 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie Anlegern gebracht.

IVF HARTMANN
124.67 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

Am 05.10.2023 wurden IVF HARTMANN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 107.00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93.458 IVF HARTMANN-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (125.00 CHF), wäre die Investition nun 11’682.24 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.82 Prozent gesteigert.

IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 298.06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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