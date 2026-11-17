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17.11.2026 10:02:05
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Investis-Aktie an diesem Tag bei 93.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Investis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.075 Investis-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 155.38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 144.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.38 Prozent vermehrt.
Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1.84 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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