SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Investis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59.70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 167.504 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 24’288.11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 142.88 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Investis eine Börsenbewertung in Höhe von 1.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch