SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Investis-Papier an diesem Tag bei 56.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.857 Investis-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (145.00 CHF), wäre die Investition nun 2’589.29 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158.93 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Investis eine Marktkapitalisierung von 1.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch