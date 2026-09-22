Investis Aktie 32509429 / CH0325094297
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investis-Performance
|
22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Investis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.616 Investis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Investis-Aktie auf 146.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’549.89 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 54.99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Investis Holding AG
|
10:02
|SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf (AWP)
|
28.08.26
|Investis begibt erfolgreich eine Obligationenanleihe über CHF 100 Mio. (EQS Group)
|
28.08.26
|Investis successfully issues a fixed rate bond of CHF 100 million (EQS Group)
|
28.08.26
|Anleihe: Investis nimmt 100 Mio Fr. bis Anfang 2029 auf (AWP)
Analysen zu Investis Holding AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.