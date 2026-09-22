SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.616 Investis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Investis-Aktie auf 146.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’549.89 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 54.99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch