SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das Intershop-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intershop-Anteile bei 122.40 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.817 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 158.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 129.25 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.25 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1.47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch