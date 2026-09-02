Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Intershop-Investmentbeispiel
|
02.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Intershop-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Intershop-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intershop-Anteile bei 122.40 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.817 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 158.20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 129.25 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.25 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intershop
|
10:02
|SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Intershop-Aktie schwächelt: Mietertrag sinkt, Ausblick angepasst (AWP)
|
26.08.26
|SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Intershop steigert Betriebserfolg und baut Portfolio aus (EQS Group)
|
26.08.26
|Intershop Increases Operating Profit and Expands Portfolio (EQS Group)
|
19.08.26
|SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intershop-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Intershop
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.