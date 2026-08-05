Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Intershop-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 126.00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Intershop-Aktie investierten, hätten nun 79.365 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 13’333.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 168.00 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 13’333.33 CHF entspricht einer Performance von +33.33 Prozent.
Am Markt war Intershop jüngst 1.56 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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