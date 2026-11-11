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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Intershop eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155.80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Intershop-Aktie investierten, hätten nun 6.418 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’011.55 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 10.11.2026 auf 157.60 CHF belief. Mit einer Performance von +1.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Intershop wurde am Markt mit 1.44 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Intershop am 11.11.2026
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