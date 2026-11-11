SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Intershop-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155.80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Intershop-Aktie investierten, hätten nun 6.418 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’011.55 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 10.11.2026 auf 157.60 CHF belief. Mit einer Performance von +1.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Intershop wurde am Markt mit 1.44 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch