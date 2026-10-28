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28.10.2026 10:02:30
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie gebracht.
Am 28.10.2021 wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 117.00 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85.470 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 13’128.21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153.60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.28 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1.42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Intershop am 28.10.2026
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