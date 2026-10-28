SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 28.10.2021 wurde die Intershop-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 117.00 CHF. Bei einem Intershop-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85.470 Intershop-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 13’128.21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153.60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.28 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Intershop eine Börsenbewertung in Höhe von 1.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch