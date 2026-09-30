Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie Anlegern gebracht.
Intershop-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.606 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intershop-Anteile wären am 29.09.2026 1’345.96 CHF wert, da der Schlussstand 156.40 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 34.60 Prozent.
Der Börsenwert von Intershop belief sich jüngst auf 1.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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