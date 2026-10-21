Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Intershop eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intershop-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 118.80 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Intershop-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.418 Intershop-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’287.88 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 20.10.2026 auf 153.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 28.79 Prozent vermehrt.
Intershop war somit zuletzt am Markt 1.40 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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