|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Intershop-Anlage?
|
18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Intershop-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Intershop-Anteile letztlich bei 122.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hat, hat nun 81.967 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intershop-Aktien wären am 17.11.2026 13’278.69 CHF wert, da der Schlussstand 162.00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 32.79 Prozent.
Intershop markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intershop
|
18.11.26
|SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Intershop-Aktie im Plus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose (AWP)
|
12.11.26
|Intershop disposes its fully developed Lehenmatt properties in Basel (EQS Group)
|
12.11.26
|Intershop veräussert ihre fertig entwickelten Lehenmatt- Überbauungen in Basel (EQS Group)
|
11.11.26
|SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Intershop
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Intershop am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.