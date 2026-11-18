Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Intershop-Anteile letztlich bei 122.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hat, hat nun 81.967 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intershop-Aktien wären am 17.11.2026 13’278.69 CHF wert, da der Schlussstand 162.00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 32.79 Prozent.

Intershop markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch