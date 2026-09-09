Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Intershop-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Intershop-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100.20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9.980 Intershop-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’596.81 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 08.09.2026 auf 160.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +59.68 Prozent.
Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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