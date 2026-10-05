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INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897

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INTERROLL-Performance im Blick 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in INTERROLL von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in INTERROLL-Aktien gewesen.

INTERROLL
1331.82 CHF -0.49%
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Das INTERROLL-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2’580.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INTERROLL-Aktie investiert, befänden sich nun 3.876 INTERROLL-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 1’348.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’224.81 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.75 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für INTERROLL eine Börsenbewertung in Höhe von 1.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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