INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Papier INTERROLL-Aktie: So viel hätte eine Investition in INTERROLL von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem INTERROLL-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die INTERROLL-Aktie bei 2’480.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INTERROLL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.032 INTERROLL-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’480.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5’967.74 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 40.32 Prozent.
INTERROLL wurde am Markt mit 1.23 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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