INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem INFICON-Papier statt. Diesen Tag beendete die INFICON-Aktie bei 100.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.998 INFICON-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 192.61 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Anteils am 13.10.2026 auf 193.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 92.61 Prozent vermehrt.
INFICON war somit zuletzt am Markt 4.73 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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