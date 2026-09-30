SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 109.60 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hat, hat nun 9.124 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 190.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’735.40 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 73.54 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für INFICON eine Börsenbewertung in Höhe von 4.50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch