INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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12.08.2026 10:02:28
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen INFICON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des INFICON-Papiers betrug an diesem Tag 37.58 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.661 INFICON-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (172.60 CHF), wäre das Investment nun 459.35 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 359.35 Prozent angezogen.
INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.20 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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