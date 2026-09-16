INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 16.09.2025 wurden INFICON-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96.80 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das INFICON-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103.306 INFICON-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 157.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’239.67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 62.40 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete INFICON eine Marktkapitalisierung von 3.83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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