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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem INFICON-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 115.00 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.870 INFICON-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.70 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Anteils am 24.11.2026 auf 148.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28.70 Prozent vermehrt.
INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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