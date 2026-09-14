SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Implenia-Anteile bei 31.85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Implenia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.140 Implenia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 198.74 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 11.09.2026 auf 63.30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +98.74 Prozent.

Am Markt war Implenia jüngst 1.17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch