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Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

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Lohnende Implenia-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Implenia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Implenia
63.00 CHF 0.46%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Implenia-Anteile bei 31.85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Implenia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.140 Implenia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 198.74 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 11.09.2026 auf 63.30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +98.74 Prozent.

Am Markt war Implenia jüngst 1.17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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