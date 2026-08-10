SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Implenia-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58.60 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Implenia-Aktie investiert, befänden sich nun 17.065 Implenia-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’063.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.31 Prozent vermehrt.

Implenia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch