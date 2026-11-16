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16.11.2026 10:02:16
SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Implenia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Implenia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20.36 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.912 Implenia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 361.98 CHF, da sich der Wert eines Implenia-Anteils am 13.11.2026 auf 73.70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 261.98 Prozent erhöht.
Implenia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.36 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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